S’abonner au mag
  • Serie A
  • J3
  • Côme-Genoa (1-1)

Le Genoa arrache le nul face à Côme

TM
Le Genoa arrache le nul face à Côme

  Côme 1-1 Genoa

Buts : Paz (13e) pour Côme // Ekuban (90e+2) pour le Genoa 

Le joyau n’a pas suffi.

En clôture de la troisième journée de Serie A, Côme a longtemps pensé battre le Genoa, mais s’est fait surprendre en toute fin de rencontre (1-1). Pourtant, il n’a pas fallu longtemps aux hommes de Cesc Fàbregas pour prendre les rênes de la partie. Servi aux 30 mètres par Álvaro Morata, Nico Paz, encore et toujours, a enrhumé deux joueurs adverses avant de lâcher un missile en pleine lucarne gauche de Nicola Leali, impuissant (1-0, 13e). La rencontre démarre bien, et les actions s’enchaînent. Les joueurs du Grifone se rebellent, mais la frappe de Lorenzo Colombo n’arrive pas à tromper la vigilance de Jean Butez (33e). Côme rentre sereinement aux vestiaires avec le sentiment du devoir accompli.

Un rouge qui change tout

Mais tout va basculer à la fin du second acte. Si Maxence Caqueret puis Mergim Vojvoda ratent de peu la balle du break, Jacob Ramon se fait expulser à quelques minutes de la fin de la rencontre. Dans la foulée, le remuant Brooke Norto-Cuffy trouve le poteau, mais l’entrant Caleb Ekuban revêt sa cape de héros et offre miraculeusement le point du nul aux siens (1-1, 90e+2). Conséquence au classement, Côme est neuvième avec quatre unités, tandis que le Genoa signe son deuxième nul en trois rencontres et pointe à la 15e place.

Évidemment, Fàbregas a pris après le coup de sifflet final.

Bologne rejoint sur le fil par le Genoa en Serie A, Côme et Parme patinent

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine