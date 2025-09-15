Le Genoa arrache le nul face à Côme

Côme 1-1 Genoa

Buts : Paz (13e) pour Côme // Ekuban (90e+2) pour le Genoa

Le joyau n’a pas suffi.

En clôture de la troisième journée de Serie A, Côme a longtemps pensé battre le Genoa, mais s’est fait surprendre en toute fin de rencontre (1-1). Pourtant, il n’a pas fallu longtemps aux hommes de Cesc Fàbregas pour prendre les rênes de la partie. Servi aux 30 mètres par Álvaro Morata, Nico Paz, encore et toujours, a enrhumé deux joueurs adverses avant de lâcher un missile en pleine lucarne gauche de Nicola Leali, impuissant (1-0, 13e). La rencontre démarre bien, et les actions s’enchaînent. Les joueurs du Grifone se rebellent, mais la frappe de Lorenzo Colombo n’arrive pas à tromper la vigilance de Jean Butez (33e). Côme rentre sereinement aux vestiaires avec le sentiment du devoir accompli.

Un rouge qui change tout

Mais tout va basculer à la fin du second acte. Si Maxence Caqueret puis Mergim Vojvoda ratent de peu la balle du break, Jacob Ramon se fait expulser à quelques minutes de la fin de la rencontre. Dans la foulée, le remuant Brooke Norto-Cuffy trouve le poteau, mais l’entrant Caleb Ekuban revêt sa cape de héros et offre miraculeusement le point du nul aux siens (1-1, 90e+2). Conséquence au classement, Côme est neuvième avec quatre unités, tandis que le Genoa signe son deuxième nul en trois rencontres et pointe à la 15e place.

Évidemment, Fàbregas a pris après le coup de sifflet final.

