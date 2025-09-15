S’abonner au mag
  • Serie A
  • J3
  • AC Milan-Bologne (1-0)

Massimiliano Allegri fait tomber la veste et enrage contre les arbitres

Tomber la chemise.

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont restés tranquilles, ce dimanche soir, à l’occasion de leurs retrouvailles lors de la rencontre remportée par l’AC Milan face à Bologne. Le calme, ce n’est en revanche pas ce qui caractérise Massimiliano Allegri, qui a fait son show et piqué sa crise de nerfs après que la VAR a annulé un penalty accordé à son équipe.

Veste de rage

Très énervé par la décision de l’assistance vidéo, l’entraîneur de l’AC Milan, furieux, a commencé à enlever sa veste pour en découdre avec le quatrième arbitre. À la suite de ces contestations trop véhémentes, Allegri a reçu un carton rouge. Avant de quitter la pelouse, l’Italien, coutumier du fait, a balancé des « Bravo bravo » en direction du corps arbitral.

« Que s’est-il passé ? C’était à propos du penalty, et à ce moment-là, j’avais quelque chose à dire, mais rien de grave, au quatrième arbitre. Heureusement, ma veste m’a sauvé », a-t-il ironisé en conférence de presse à la fin de la rencontre, remportée dans la douleur par l’AC Milan grâce à un but de l’increvable Luka Modrić.

D’une violence inouïe !

Première réussie pour Rabiot avec Milan

