Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool

Fini le Fergie Time, place au Slot Time.

Comme lors de ses quatre premiers matchs de championnat, Liverpool s’est imposé sur le fil, ce dimanche face à Burnley, grâce à un penalty de Mohamed Salah dans le temps additionnel (0-1). Comme face à Bournemouth, Newcastle et Arsenal, les Reds ont marqué dans les dix dernières minutes pour empocher les trois points.

Un succès permettant aux coéquipiers de Hugo Ekitiké d’assurer leur place de leader, grâce à ces buts tardifs de plus en plus fréquents, nous rappelant l’ère de Sir Alex Ferguson à Manchester United avec le fameux Fergie Time. Sauf qu’Arne Slot fait encore mieux, puisqu’il est devenu le premier entraîneur de Premier League à signer quatre succès de rang grâce à un but inscrit dans les dix dernières minutes.

Pas d’inquiétude pour Slot

« Je sais à quel point il est difficile de créer des occasions contre une équipe qui aligne onze joueurs dans sa surface de réparation », a lâché Slot en conférence d’après-match. Conscient de la difficulté de faire face à des blocs très bas, le coach néerlandais maintient sa confiance en son équipe qui, malgré des buts tardifs, domine ses rencontres et gagne tout de même.

L’Atlético et Everton sont prévenus pour leurs matchs à Anfield cette semaine.

