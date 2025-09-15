Une saison record pour les affluences en Europe

C’était donc ça l’explosion des pancartes pour gratter un maillot ?

Dans son rapport annuel sur l’état du football européen, l’UEFA a dégueulé un paquet de chiffres à tire-larigot. Nombre de joueurs titularisés, changements d’entraîneurs, montants de transferts… tout y passe. Mais une catégorie vaut en particulier le coup d’œil : celle des affluences dans les stades. La saison 2024-2025 est en effet une période record puisque 240 millions de personnes ont assisté à un match de football (masculin) en Europe au cours du dernier exercice. Qui a dit qu’on voyait mieux depuis son canapé ?

L’Angleterre en tête, la France peut mieux faire

En allant dans le détail, l’UEFA précise que 114 millions de spectateurs ont assisté à un match de première division (sur les 55 qui composent la confédération), 81 à un match de ligue inférieure, 14 millions à un match de coupe nationale et 20 millions à un match de coupe d’Europe. Là encore, on ne parle que de compétitions masculines.

En tête du classement, on retrouve logiquement l’Angleterre et sa Premier League qui a attiré 15,3 millions de spectateurs la saison dernière, devant la Bundesliga (11,8 millions). La France ferme le classement du Big 5, avec « seulement » 8,5 millions de personnes qui ont assisté à une rencontre de Ligue 1.

Quant aux clubs les plus populaires du vieux continents, ne cherchez plus : il s’agit du Real Madrid et de Manchester United. Les deux écuries sont en effet les seules à avoir attiré plus de 2 millions de personnes pour les voir jouer en 2024-2025.

Petite précision : si les uns sont peut-être sados, les autres sont assurément masos.

