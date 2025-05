Rúben Amorim : « Depuis que je suis arrivé, on est la pire équipe de Premier League »

Un contre-son-camp en conf, c’est rare.

Si en Ligue Europa, tout baigne pour Manchester United après s’être offert l’Olympique lyonnais en quarts et avoir roulé sur l’Athletic Bilbao en demi-finales allers (3-0), on ne peut pas en dire autant en Premier League. Les Red Devils pointent à une piteuse 15e position avec 39 points, à deux petites longueurs du 17e West Ham. Une situation que ne peut que déplorer l’entraîneur mancunien Rúben Amorim.

Une balle dans le pied ?

« Pour moi, à ce moment-là, si vous regardez la Premier League, nous sommes la pire équipe depuis que je suis arrivé en matière de résultats. C’est mon idée », lance fermement le Portugais en conférence de presse à moins de 24 heures de la demi-finale retour de C3 contre Bilbao. Une déclaration somme toute hyperbolique. Depuis son arrivée à la 12e journée de championnat, Manchester United est… seizième de Premier League ! Avec un bilan qui laisse plus qu’à désirer : 6 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. 24 points récoltés sur 72 possibles. 30 buts inscrits et 39 encaissés. On peut continuer à énumérer des stats décevantes comme cela jusqu’à la construction du nouveau stade.

Sauf que ce discours cru peut aussi être une manière de dédramatiser : « À la fin de la saison, nous pouvons être la pire équipe de l’histoire de la Premier League avec un titre européen. Nous savons que cette saison a été décevante pour tout le monde. C’est pourquoi en ce moment je dois réfléchir un peu plus. Mais j’ai senti et je sens toujours que cette saison a été la pire, peut-être pas de l’histoire, mais des 50 dernières années sans aucun doute. »

Un potentiel sacre européen serait perçu comme une véritable bouffée d’air frais pour des Mancuniens sous assistance respiratoire chaque week-end. « Demain (jeudi), nous aborderons le match comme si c’était 0-0. Si nous gagnons la Ligue Europa, nous serons en Ligue des champions et nous pourrons aborder la prochaine saison avec une meilleure mentalité. » Avant de se projeter à San Mamés le 21 mai, Bruno Fernandes et compagnie devront préserver leur confortable avance ce jeudi soir.

