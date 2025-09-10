Ce qu’on a aimé lors des matchs de la zone Afrique

Pendant que les grosses nations européennes tracent leur route vers l’Amérique sans trop d’encombres, la bataille fait rage au sein de la zone Afrique, à quelques mois de la CAN. Tour d’horizon des meilleurs moments de cette trêve, avant la fin de l’aventure au mois d’octobre.

Des scénarios dingues

La prise de bec entre la RDC et le Sénégal restera comme l’un des grands moments de cette trêve internationale. De la tension liée à l’enjeu, des rebondissements, du spectacle et une fin inattendue : la rencontre aura rassemblé tous les éléments d’un bon scénario. Avec à l’arrivée une victoire improbable des Lions de la Téranga, passés tout proche de la catastrophe en étant menés 2-0, mais finalement en position de force après leur remontada. Un coup de force également réussi cinq jours plus tôt par la Guinée équatoriale sur la pelouse de Sao Tomé-et-Principe, insuffisant cette fois pour entretenir le rêve américain. Un fantasme que peut en revanche encore nourrir Madagascar, d’abord menée sur sa pelouse par le modeste Tchad, avant de renverser la table (3-1). Merci pour ces émotions.

<iframe loading="lazy" title="SÉNÉGAL-RDC | Une remontada éclatante" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BVe9xQPDvrg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La surprise Cap-Vert

Dans le même temps que RDC-Sénégal, le choc au sommet du groupe D a consacré une surprise déjà en bonne voie et donné encore plus d’envergure à un mardi soir pas banal. Leader au coup d’envoi, le Cap-Vert a conforté son avance sur le Cameroun en faisant tomber des Lions indomptables désormais au bord de la catastrophe. Un petit but de Dailon Livramento pour une immense joie de tout un peuple, avec envahissement de la pelouse au coup de sifflet final en prime. Voici les Requins bleus à un succès (ils se déplaceront en Libye puis recevront l’Eswatini le mois prochain) de se qualifier pour le tout premier Mondial de leur histoire.

Un chemin pas tout tracé pour les favoris

Si le Brésil et l’Argentine se font rarement trop de mouron ou que les déceptions se font de plus en plus rares en Europe (coucou l’Italie), l’histoire est à chaque fois différente en Afrique. Plusieurs sélections phares pourraient ainsi manquer à l’appel en juin prochain malgré l’élargissement à neuf qualifiés (plus un en barrage intercontinental). Cette fois, les mauvais élèves se nomment Cameroun donc, Nigeria ou Mali, même si tout n’est pas encore perdu pour ces trois géants. D’autres comme le Sénégal, ou la Côte d’Ivoire ont certes pris la main, mais n’auront aucune marge de manœuvre lors de leurs deux derniers matchs, sous peine d’une grosse désillusion.

Le Maghreb prêt à écrire l’histoire

Cette Coupe du monde 2026 pourrait être celle d’une grande première : accueillir les trois pays du Maghreb simultanément. Souverains respectivement contre le Niger puis la Zambie pour l’un, et le Liberia puis la Guinée équatoriale pour l’autre, le Maroc et la Tunisie, déjà de la partie au Qatar, ont composté leur ticket lors de ce mois de septembre. Crucifiée par le Cameroun en barrages il y a trois ans et demi, l’Algérie est, elle, en bonne voie, malgré les critiques sur son jeu et les choix de Vladimir Petković. Avec quatre points pris contre le Botswana et la Guinée, les Fennecs ont fait un pas en avant, et n’auront besoin que d’un succès en Somalie ou à domicile contre l’Ouganda dans un mois pour s’inviter à la fête.

🇿🇲-🇲🇦 OOOOH le but exceptionnel d'Hamza Igamane ! Il permet au Maroc de faire le break face à la Zambie dès le retour des vestiaires #lequipeFOOT Suivez le match en direct ➡️ https://t.co/iUODPabf0y pic.twitter.com/mNbPM3VLqc — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2025

Vivement octobre !

Le mois d’octobre offrira beaucoup plus de suspense à de nombreux étages. À deux journées du terme, plusieurs poules sont encore loin d’avoir rendu leur verdict. Séparés d’un petit point à l’issue d’un triste 0-0, Côte d’Ivoire et Gabon se livreront un duel à distance, tandis que Sénégal (deux points), Ghana (trois points) et Afrique du Sud (trois points) auront pour mission de garder au moins une longueur d’avance. Enfin, la lutte fera également rage un étage plus bas, où les déçus lutteront pour faire partie des quatre meilleurs deuxièmes, au but près. L’enjeu ? S’offrir une seconde chance en forme de parcours du combattant avec une bagarre entre eux pour être celui qui s’envolera ensuite pour le Mexique et les barrages intercontinentaux. Sortez les calculettes.

