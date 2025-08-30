Le sélectionneur du Cameroun charge Hugo Ekitike

C’est le casse de Brys.

Le sélectionneur du Cameroun, Marc Brys, a fait une sortie remarquée au sujet d’Hugo Ekitike. Ce vendredi en conférence de presse, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 qui verront les Lions Indomptables affronter l’Eswatini et surtout l’actuel leader du groupe D, le Cap-Vert, le technicien belge a fermé la porte à une possible sélection du nouveau bomber de Liverpool.

Plutôt fermement, d’ailleurs : « Je n’ai pas pris contact avec lui. Il a tout misé pour jouer avec la France et il n’a pas réussi. Et maintenant, nous, le Cameroun, nous sommes son deuxième choix ? Je n’ai pas besoin d’être un deuxième choix. » Par la suite, Brys a notamment développé son propos en affirmant avoir « besoin de joueurs qui jouent avec le coeur » et non pas « une vedette qui pense qu’elle peut venir dans ce pays ou un autre.»

Au moins, là, c’est clair : Ekitike peut faire une croix sur une possible carrière internationale avec les Lions. Tout le contraire de ce qu’a dit Didier Deschamps.

