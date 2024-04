Pronostic Lens Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens, pas d’accroc face au Havre

Le Racing Club de Lens débute cette dernière ligne droite de la saison avec pour ambition d’accrocher une place européenne. Le week-end dernier, les Sang et Or ont confirmé leurs difficultés face aux grosses cylindrées en s’inclinant dans le derby face à Lille (2-1). En plus de ce revers face à son plus grand ennemi, le Racing se retrouve désormais à 7 points du podium, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. 6e de L1, le club artésien doit avoir un œil sur le rétroviseur puisque Marseille ou Rennes n’ont pas abdiqué dans la course aux places européennes. Avec seulement 3 points de plus que ces adversaires, Lens serait inspiré de prendre des points lors de la venue d’une formation havraise loin d’être au mieux. Pour cela, les Lensois comptent évidemment sur leur public et sur Wahi, bien plus efficace dans cette seconde partie de saison. L’ancien Montpelliérain affiche 7 buts en L1 et est le meilleur buteur du club.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Havre rentre également dans un moment crucial puisque la lutte pour le maintien est acharnée. Epargné par la zone de relégation depuis l’entame de saison, le club normand est en souffrance depuis plusieurs semaines et pourrait se retrouver rapidement menacé. En effet, lors des 7 dernières journées, les Havrais affichent un bilan catastrophique de 6 revers pour un succès arraché contre Toulouse. Battu le week-end dernier à domicile par Montpellier (0-2), les hommes de Luka Elsner ont reculé en 15e position avec un seul point d’avance sur Lorient. En déplacement, les Havrais se montrent également déficients avec un seul succès obtenu depuis l’entame de saison. Battu lors de ses 3 derniers matchs loin de ses bases, le Havre avait été dominé par la lanterne rouge clermontoise lors de son dernier déplacement. Devant le chaud public lensois, Franck Haise devrait mobiliser ses hommes pour prendre le dessus sur le Havre et consolider cette 6e place.

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Wahi buteur » est coté à 2,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 390€ (490€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lens – Le Havre :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Ligue 1 a battu des records d’affluence ce week-end