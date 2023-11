Enquête ouverte après cinq plaintes pour des palpations abusives au Stade Océane

Les investigations concernant des fouilles un peu trop prononcées au Stade Océane vont se poursuivre, cinq plaintes ayant été déposées pour des palpations abusives lors des matchs Le Havre-Lens et Le Havre-Lille de cette saison. Début novembre, on apprenait que six fans lensoises avaient déposé une pré-plainte pour le même motif. Aujourd’hui, certaines sont donc passées à l’action pour obtenir réparation, rejointes par des fans lilloises, alors que « deux autres plaintes sont en cours d’acheminement » selon Bruno Dieudonné, procureur de la République du Havre, dans des propos rapportés par l’AFP. L’Équipe rapporte qu’une supportrice de Brest – présente au Stade Océane le 20 août dernier – a décidé d’effectuer une pré-plainte en ligne, attendant de pouvoir véritablement signer sa plainte.

Une enquête a été ouverte « du chef d’agression sexuelle » et concerne toutes la même vigile, « chargée des palpations de sécurité sur les supporters de sexe féminin ». Le procureur a précisé que l’employée visée par les plaintes « n’avait jusque là jamais fait parler d’elle ». Les plaignantes ont évoqué des fouilles « ressenties comme invasives, évoquant des attouchements sur la poitrine et les parties génitales », alors qu’il s’agira désormais pour les enquêteurs de « démontrer l’agression sexuelle ».

