Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions

Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions

Qui a dit qu’on ne pouvait pas dire du bien de l’OM un soir de match du PSG ? Il n’y avait finalement rien de trop surprenant à voir les champions d’Europe se ramasser, ce mardi, sur la pelouse du Sporting (2-1) : c’est une vilaine habitude des clubs français en Ligue des champions.

Le Portugal, une terre qui ne réussit pas aux clubs français

Comme rapporté par le roi des archives Statsdufoot, les pensionnaires de Ligue 1 n’ont gagné qu’un seul de leurs 24 déplacements au Portugal en Ligue des champions, hors tours préliminaires et barrages. En gros, en phase de groupes comme dans les matchs à élimination directe, c’est toujours la même limonade.

Le bilan ? Cinq nuls et dix-huit défaites, dont celle de Paris à Lisbonne, contre le FC Porto, le Sporting, Benfica ou encore Boavista (oui, souvenez-vous de Nantes et Auxerre au début des années 2000). Et au milieu, une seule victoire à se mettre sous la dent, celle de l’OM en octobre 2022 avec des buts de Mattéo Guendouzi et Alexis Sánchez.

Et encore, il avait fallu que le Sporting joue une bonne partie de la rencontre à neuf.

Revivez Sporting - OM (2-1)

