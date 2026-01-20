Tottenham remporte le duel des ambitieux contre Dortmund

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Buts : Romero (14e) et Solanke (37e)

Expulsion : Svensson (26e) pour le BvB

Londres en force. Rapidement devant au score et en supériorité numérique, Tottenham n’a pas tremblé pour disposer du Borussia Dortmund (2-0). Les Spurs font un pas vers une qualification directe en huitièmes de finale, tandis que les Allemands ont désormais de bonnes chances de devoir en passer par les barrages. Une rencontre qui ne met pas longtemps à décider dans quel sens basculer : sur un corner, c’est Cristian Romero qui ouvre rapidement le score pour les siens (1-0, 14e). Un premier coup dur pour le BvB, puis un deuxième dans la foulée. Après un contrôle trop long, Daniel Svensson tente de se rattraper, mais tacle Wilson Odobert bien trop haut, écopant d’un rouge logique.

Solanke malgré lui

Les événements vont dans le sens des hommes de Thomas Frank, qui ne se font pas prier pour en profiter. Sur un centre du même Odobert, Dominic Solanke manque son geste à quelques mètres du but… avant de voir le ballon heurter sa jambe d’appui et finir sa course au fond des filets (2-0, 37e). C’en est trop pour Dortmund, qui lâche prise au fil d’un second acte nettement moins animé que le premier. Bilan des opérations : Tottenham grimpe provisoirement à la quatrième place, quand son adversaire glisse en douzième position avant l’ultime journée.

C’est ce qu’on appelle une (très) grosse opération.

