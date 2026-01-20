Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

Inter Milan 1-3 Arsenal

Buts : Sučić (18e) pour les Nerazzurri // G. Jesus (10e et 31e) et Gyökeres (84e) pour les Gunners

Reçus sept sur sept. Où s’arrêtera Arsenal ? En déplacement sur la pelouse de l’Inter, les Gunners ont enchaîné une septième victoire de rang en Ligue des champions et se rapprochent de la première place de cette phase de ligue (1-3). Une domination permise notamment par un doublé de Gabriel Jesus, décisif pour sa première titularisation de la saison dans la compétition. Le Brésilien se jette d’abord pour tacler au fond un ballon de Jurriën Timber (0-1, 10e), puis termine à bout portant sur un énième corner gagnant, remisé par Leandro Trossard avec l’aide de la barre (1-2, 31e). Entre-temps, le bien nommé Petar Sučić avait égalisé d’une belle frappe en lucarne (1-1, 18e), mais les Intéristes auront par la suite été bien trop impuissants pour espérer mieux.

Gyökeres sort de sa boîte

Dans une partie animée, où Federico Dimarco et Pio Esposito auront de trop rares opportunités d’égaliser, c’est bien Arsenal qui fait valoir sa maîtrise affichée depuis le début de la saison. Et accroît même son avance pour s’éviter une fin de partie bouillante grâce à Viktor Gyökeres, sorti du banc pour envoyer une frappe des 20 mètres au fond (1-3, 84e). Si l’Union saint-gilloise venait à accrocher (ou battre) le Bayern Munich mercredi soir, les hommes de Mikel Arteta seraient assurés de terminer à la première place de cette phase de ligue.

L’Europe a un nouveau patron.

