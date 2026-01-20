S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • Inter-Arsenal (1-3)

Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

TB
Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

  Inter Milan 1-3 Arsenal

Buts : Sučić (18e) pour les Nerazzurri // G. Jesus (10e et 31e) et Gyökeres (84e) pour les Gunners

Reçus sept sur sept. Où s’arrêtera Arsenal ? En déplacement sur la pelouse de l’Inter, les Gunners ont enchaîné une septième victoire de rang en Ligue des champions et se rapprochent de la première place de cette phase de ligue (1-3). Une domination permise notamment par un doublé de Gabriel Jesus, décisif pour sa première titularisation de la saison dans la compétition. Le Brésilien se jette d’abord pour tacler au fond un ballon de Jurriën Timber (0-1, 10e), puis termine à bout portant sur un énième corner gagnant, remisé par Leandro Trossard avec l’aide de la barre (1-2, 31e). Entre-temps, le bien nommé Petar Sučić avait égalisé d’une belle frappe en lucarne (1-1, 18e), mais les Intéristes auront par la suite été bien trop impuissants pour espérer mieux.

Gyökeres sort de sa boîte

Dans une partie animée, où Federico Dimarco et Pio Esposito auront de trop rares opportunités d’égaliser, c’est bien Arsenal qui fait valoir sa maîtrise affichée depuis le début de la saison. Et accroît même son avance pour s’éviter une fin de partie bouillante grâce à Viktor Gyökeres, sorti du banc pour envoyer une frappe des 20 mètres au fond (1-3, 84e). Si l’Union saint-gilloise venait à accrocher (ou battre) le Bayern Munich mercredi soir, les hommes de Mikel Arteta seraient assurés de terminer à la première place de cette phase de ligue.

L’Europe a un nouveau patron.

En Ligue des champions, le soir du quart d’heure de gloire

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
126
21
Revivez Sporting - PSG (2-1)
Revivez Sporting - PSG (2-1)

Revivez Sporting - PSG (2-1)

Revivez Sporting - PSG (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!