Quatre pays représentés en demi-finales, une rareté en Ligue des champions

On ne va pas bouder notre plaisir.

Pas de duel 100% Premier League, pas de Real-Atlético en boucle. Cette année, la Ligue des champions s’offre un dernier carré très varié : Barcelone (Espagne), le PSG (France), Arsenal (Angleterre) et l’Inter Milan (Italie) composent les demi-finales. Quatre clubs, quatre pays, un parfum de Coupe d’Europe des clubs champions.

Ce cas de figure, courant avant 1992, n’était plus arrivé depuis la saison 2017-2018, lorsque Liverpool, la Roma, le Real Madrid et le Bayern se disputaient les places pour Kiev. Depuis ? Au moins un pays a systématiquement placé deux représentants dans le dernier carré : l’Angleterre (City, Liverpool, Chelsea…), l’Espagne (Real, Barça, Atlético), l’Allemagne (Bayern, Leipzig, Dortmund), l’Italie (Milan, Inter, Juve) et même la France (PSG et Lyon en 2020).

La quatrième occurrence au 21e siècle

C’est dire si l’événement est rare. C’est même seulement la quatrième fois au 21e siècle que la diversité est aussi grande en demi-finales. Il faut remonter à 2003-2004 (Monaco, Chelsea, Porto, Deportivo) ou encore à 2009-2010 (Inter, Barça, Bayern, Lyon) pour retrouver un tel éventail de drapeaux. Au passage, c’est aussi l’une des très rares fois – la deuxième seulement depuis 2009 – où ni le Real Madrid ni le Bayern Munich ne se hissent dans le dernier carré.

Ces demi-finales vont aussi nous offrir des affiches qu’on n’a pas l’habitude de voir à ce stade de la compétition. Le PSG et Arsenal ne se sont affrontés qu’à trois reprises en Ligue des champions, et jamais en phase finale. Petit avantage pour les Gunners avec une victoire et deux matchs nuls.

De l’autre côté du tableau, le duel Barça-Inter évoquera forcément des souvenirs : les deux clubs ne se sont croisés en phase à élimination directe qu’en 2010, déjà en demi-finales. Une confrontation marquée par l’exploit des Intéristes, en route vers le triplé historique de José Mourinho.

Un peu d’air frais, ça ne fait pas de mal.

