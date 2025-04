Sortez vos agendas : voici le programme des demi-finales de la Ligue des champions

Pour une fois, ce sera sans le Real Madrid.

D’un côté, une demi-finale Arsenal–PSG. Deux clubs qui n’ont jamais ramené le trophée dans leurs vestiaires. Deux clubs qui n’ont disputé qu’une seule finale chacun (2020 contre le Bayern Munich pour le PSG, 2006 contre le FC Barcelone pour Arsenal). Deux clubs avec des entraîneurs espagnols. Deux clubs aux préceptes de jeu similaires : ressortir proprement, contrôler le tempo tout en étant offensifs. Deux clubs qui, avant cette saison, étaient plus connus pour leurs déconvenues que pour leurs succès.

De l’autre, deux mastodontes européens s’affrontent : l’Inter Milan et le FC Barcelone, remake de la demi-finale de 2010, remportée par les Intéristes. Deuxième et troisième de la phase de championnat, ils ont assumé leur statut de favoris pour se hisser jusqu’ici. À eux deux, huit Ligues des champions.

Le match retour au Parc des Princes

Cette nouvelle formule européenne a permis de réduire les temps d’attente entre les matchs. À peine le temps de digérer les émotions que l’on replonge, deux semaines plus tard, dans de nouvelles confrontations.

Le PSG se déplacera à l'Emirates Stadium le 29 avril avant de recevoir Arsenal le 7 mai au Parc des Princes

Arsenal et le PSG ouvriront le bal à l’Emirates Stadium, le 29 avril, avant que le Barça et l’Inter ne se retrouvent en Catalogne le lendemain. Une semaine plus tard, le retour se jouera à Milan le 6 mai, puis le dernier billet pour la finale à Munich sera distribué au Parc des Princes, le 7 mai.

