L’AS Monaco réduit Nantes en morceaux

Monaco 7-1 Nantes

But : Biereth (44e, 54e, 64e), Minamino (45e), Ben Seghir (49e) et Ilenikhena (81e, 90e+5) pour les Monégasques // Abline (5e) pour les Canaris.

Carton rouge : Cozza (8e) pour Nantes.

Une équipe en jaune qui se prend sept buts, ça vous dit quelque chose ?

En difficulté ces dernières semaines après trois défaites en quatre matchs toutes compétitions confondues, l’AS Monaco a retrouvé la forme via le meilleur des remèdes : un véritable carton 7-1 au stade Louis-II face à une bien faible équipe de Nantes. Si l’humiliation est totale, les visiteurs n’ont pourtant pas été à la rue durant toute la rencontre. Ce sont d’ailleurs même eux qui ont ouvert le score en tout début de partie : une minute à peine après avoir touché le poteau, Matthis Abline trouve cette fois les filets après un bon service de Moses Simon (0-1, 5e). Les Canaris déchantent toutefois rapidement, car trois minutes plus tard, les voilà réduits à dix après l’exclusion de Nicolas Cozza, auteur d’une semelle dangereuse sur le tibia de Vanderson.

Nouveau triplé pour Biereth

À dix contre onze, les Nantais tiennent la baraque face aux occasions monégasques, se montrant même dangereux offensivement. La fin de première période est toutefois fatale : en l’espace de deux minutes à peine, Mika Biereth (1-1, 44e) et Takumi Minamino (2-1, 45e) renversent la rencontre juste avant de rentrer aux vestiaires. Perturbés par ce retournement de situation, les Canaris n’y sont pas du tout après la pause et concèdent deux nouveaux buts coup sur coup via Eliesse Ben Seghir (3-1, 49e) et Biereth (4-1, 54e). L’attaquant danois y va même de son triplé peu après l’heure de jeu en convertissant un penalty qu’il a lui-même obtenu après une faute de Nicolas Pallois (5-1, 64e). En seulement six rencontres avec les Monégasques, la recrue hivernale en est déjà à son deuxième coup du chapeau et à sa septième réalisation.

Complètement dépassée, l’équipe d’Antoine Kombouaré boit le calice jusqu’à la lie avec deux autres buts de George Ilenikhena en fin de rencontre (6-1, 81e ; 7-1, 90e+5) pour sceller une bérézina qui fera date du côté de la Loire-Atlantique. Au classement, l’ASM est troisième avec 40 points, tandis que Nantes reste à proximité de la position de barragiste et de la zone rouge à la 15e place avec 21 points.

Que les Nantais se rassurent : mieux vaut s’en prendre sept que six, rien que pour s’éviter toutes les blagues liées au tennis.

