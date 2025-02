Le président du RC Lens se paye Vincent Labrune

C’est l’heure des règlements de compte.

Interrogé sur la crise des droits TV que traverse actuellement la Ligue 1, Joseph Oughourlian n’a pas mâché ses mots dans les colonnes du Parisien où il a dézingué le choix initial de s’engager avec DAZN : « On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président. L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro »

Et l’actuel président du RC Lens ne s’est pas arrêté là dans son Rap Contenders avec Vincent Labrune évoquant « un problème de gouvernance » et une « gestion catastrophique » avant de parler de la baisse des abonnés : « Il y avait entre 2 et 3 millions d’abonnés à Canal +. Avec Amazon, on a eu entre 1,2 et 1,3 millions et, maintenant, on entend que DAZN se trouve à moins de 500 000 abonnés. La baisse est catastrophique. C’est insensé dans un pays fan de foot comme la France ».

Dans la foulée des déclarations de Joseph Oughourlian, l’entourage de Vincent Labrune a lancé la contre-attaque dans des propos recueillis par RMC Sport : « Dire que l’erreur DAZN est pire que Mediapro n’a aucun sens! En 2018, les dirigeants de la LFP à l’époque avaient le choix entre Mediapro et Canal. En 2024, le choix, c’était DAZN… ou DAZN car Canal ne voulait pas participe ». Avant d’évoquer la fameuse chaîne 100% Ligue 1 que souhaitait Joseph Oughourlian : « Par ailleurs, il est de notoriété publique que Vincent Labrune avait longtemps soutenu le projet de chaîne propre. Mais avec ce projet, plusieurs clubs auraient dû déposer le bilan depuis plusieurs mois déjà. Le collège de ligue 1 a donc voté à 15 voix sur 18 pour le choix de DAZN. Faire porter cette responsabilité sur Vincent Labrune, c’est profondément malhonnête ».

Donnez-leur des gants et un ring. En plus, DAZN diffuse déjà de la boxe.

