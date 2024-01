Pronostic Nigeria Cameroun : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

Le Nigeria confirme son statut face au Cameroun

Le Nigeria a fait le boulot en phase de groupes en restant invaincu et en remportant deux de ses trois matchs : face au pays hôte, la Côte d’Ivoire (0-1) et contre la Guinée-Bissau sur le même score (0-1) d’un CSC. On recense également un match nul contre la Guinée Équatoriale lors du match d’ouverture (1-1). Du coup, que faut-il penser quoi du parcours nigérian ? Deux courtes victoires et un nul, pour une sélection qui vise un 4e sacre dans son histoire dans la compétition, et une belle solidité défensive. Au vu des difficultés émises par les autres sélections favorites, le sentiment du devoir accompli est réel. Le groupe de joueurs convoqués pour les Super Eagles s’affiche comme l’un voire le plus compétitif de la compétition avec évidemment, l’un des meilleurs numéro 9 actuellement, Osimhen (21 buts en 31 sélections) sans oublier le Nantais Simon (9 buts en 65 capes), le Niçois Moffi (au préalable pas convoqué) et les autres cracks du secteur offensif, Lookman (Atalanta) et Chukwueze (AC Milan). À l’heure actuelle, chez les bookmakers, le Nigeria est considéré comme le 3e favori de la course au titre derrière le Sénégal et le Maroc.

Accueillant la CAN lors de la précédente édition, le Cameroun a dû se contenter de la médaille de bronze et souhaite évidemment, remporter cette édition pour redevenir numéro 1 en Afrique. Sous une émotion forte, Samuel Eto’o a félicité ses joueurs pour avoir obtenu leur qualification pour ces 1/8es de finale en terminant 2es de leur groupe devant la Guinée ou encore la Gambie. Toutefois, on est obligé de mentionner la sortie de route suite à la lourde défaite contre le tenant du titre et principal rival en groupe, le Sénégal lors de la J2 (3-1). Une défaite qui est survenue juste après le match nul en ouverture face à la Guinée réduite pourtant à dix avant la pause (1-1). Lors de la 3e et ultime journée, les Lions Indomptables ont renversé la Gambie dans une rencontre d’anthologie et d’un but délivreur de Wooh (Rennes) à la 91e minute sur une galette de N’Koudou (ex-Nantes/OM). Titré par 5 fois à la CAN, le Cameroun semble vraiment encore bancal. Rigobert Song fait le fier mais ses Lions n’ont jamais semblé indomptables.

