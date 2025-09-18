S’abonner au mag
Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice

Du terrain de foot au tribunal ?

Chancel Mbemba veut traîner l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria devant la justice. Au placard pendant toute une saison, le nouveau défenseur de Lille aurait déposé, il y a déjà plusieurs mois selon L’Équipe, une plainte auprès du parquet de Marseille, à la suite de sa mise à l’écart l’an passé. Entré en jeu avec sa nouvelle équipe ce week-end, l’international congolais n’avait plus disputé la moindre minute avec le club phocéen depuis le 19 mai 2024, soit lors de la dernière journée de l’exercice 2023-2024.

De capitaine à paria

Mis dans le loft, le défenseur central n’avait pas digéré cette décision et s’en serait pris verbalement à Ali Zarrak, un des hommes de confiance du directeur du football de l’OM Medhi Benatia, en marge d’un match amical de la réserve. À la suite de cette altercation, il avait été sanctionné financièrement avant que la commission juridique de LFP ne vole à son secours en faisant annuler l’amende. Malgré plusieurs touches, Mbemba avait décidé d’aller au bout de son contrat et donc de porter la situation devant la justice en déposant une plainte. Dans celle-ci, des faits de « harcèlement moral », en lien avec la mise à l’écart, et de « pressions » dans le cadre de tentatives de transfert. De son côté, l’Olympique de Marseille n’a souhaité faire « aucun commentaire ». De son côté, le parquet de Marseille n’a pas indiqué si l’enquête était toujours en cours.

Les retrouvailles lors de LOSC-OM promettent d’être savoureuses.

Luis Enrique ne compte pas s’installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG

