Les Pays-Bas croquent la Finlande

Finlande 0-2 Pays-Bas

Buts : Depay (6e) et Dumfries (23e)

Net et sans bavure.

Pour le début de campagne d’éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas n’ont laissé aucune chance à la Finlande ce samedi soir (0-2). Il n’a fallu que six minutes pour que la défense finlandaise ne plie à la suite d’une mauvaise passe en retrait, Memphis Depay profitant du cadeau pour ouvrir la marque d’une belle frappe de l’extérieur du droit (0-1). Sa 48e réalisation avec son équipe nationale, soit deux de moins que Robin van Persie (le meilleur buteur des Oranje). Bien décidé à se rendre la rencontre facile, le nouveau latéral de Liverpool Jeremie Frimpong a ensuite été tout proche de bonifier un centre de Cody Gakpo : sa tête a été stoppée, miraculeusement, par Lukás Hrádecký (11e).

De la maîtrise jusqu’au bout

Ce n’était que partie remise puisque sur une nouvelle offrande de Gakpo, Denzel Dumfries a dépassé son adversaire pour marquer d’une reprise de volée (0-2, 23e). Malmenés, les Finlandais ont eu beaucoup de mal à exister dans cette rencontre. Pour preuve, ce sont encore les Néerlandais qui ont failli tuer tout suspense par le biais du brillant Tijjani Reijnders (53e) puis de Depay (55e). Étouffés par le pressing haut des Pays-Bas, les hommes de Jacob Friis n’ont jamais inquiété leur adversaire. Sans un Hrádecký inspiré (quatre arrêts) et un tir moins croisé de Frenkie de Jong (83e), l’addition aurait pu être bien plus salée. Après trois matchs sans victoire, les Oranje retrouvent le succès et lancent bien leur campagne de qualifications avant d’affronter Malte ce mardi.

Une performance bien plus séduisante que celle de l’Angleterre…

🇫🇮 - 🇳🇱 Cody Gakpo trouve parfaitement Denzel Dumfries dans la surface, et les Néerlandais doublent la mise ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/YDszURyd6H — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 7, 2025

