Liverpool bousille Leeds

Leeds 1-6 Liverpool

Buts : Sinisterra (47e) pour les Whites // Gakpo (35e), Salah (39e, 64e), Jota (52e, 73e) et Núñez (90e) pour les Reds.

La Ligue Europa Conférence en ligne de mire.

Après cinq matchs sans gagner, la pire série sous l’ère Klopp, Liverpool a retrouvé des couleurs ce lundi soir en écrasant Leeds à Elland Road en clôture de la 31e journée de Premier League (1-6). D’abord contrariés par le bloc bas des Whites, les Reds ont fait sauter le verrou grâce à Cody Gakpo. Après avoir récupéré le ballon du coude (oui oui), Trent Alexander-Arnold a combiné avec Mohamed Salah avant de centrer fort à ras de terre. Idéalement placé, l’international néerlandais a conclu dans le but vide (0-1, 35e). Dans la foulée, les hommes de Klopp ont fait le break : lancé en profondeur par le remuant Diogo Jota, Salah a ajusté Illan Meslier d’une frappe sèche qui est venue terminer sa course en lucarne (0-2, 39e). Deux tirs cadrés, deux buts, efficacité insolente. La rencontre va être légèrement relancée au retour des vestiaires à la suite d’une bourde d’Ibrahima Konaté. Pressé par Luis Sinisterra, le défenseur français a tergiversé, laissant tout le temps à l’international colombien de lui chiper le cuir avant d’aller crucifier Alisson d’un petit ballon piqué (1-2, 47e).

Mais Liverpool n’a pas dit son dernier mot. Servi sur un plateau par Curtis Jones, Jota a mis son équipe à l’abri en trompant le portier adverse, trop court (1-3, 52e). Un petit événement pour l’attaquant portugais qui n’avait pas marqué depuis un an. Leeds aurait pu réduire l’écart sur une magnifique frappe de Brenden Aaronson, mais la barre transversale en a décidé autrement (58e). Bien plus confiants après la réalisation de Jota, les hommes de Klopp vont enfoncer le clou sur une superbe action collective : après une percée de Robertson côté gauche, Gakpo hérite du cuir dans la surface avant de le transmettre à Salah qui n’a plus qu’à tromper Meslier d’une frappe enroulée (1-4, 64e). Le cauchemar n’est pas terminé pour les locaux. Sur un centre d’Henderson, Jota a tenté une reprise de volée qui est venue fracasser le poteau gauche avant de finir au fond des filets (1-5, 73e). Entré en fin de match, Darwin Núñez va participer au festival : trouvé par Alexander-Arnold, l’attaquant uruguayen ne laisse aucune chance au portier français avec sa frappe à ras de terre (1-6, 90e). Échec et mat pour Leeds qui reste englué à la 16e place. De son côté, Liverpool revient à six points de Tottenham, cinquième.

Onze buts encaissés en deux matchs, pauvre Illan Meslier.

Leeds (4-2-3-1) : Meslier – Kristensen, Koch, Struijk, Firpo – McKennie, Roca – Harrison (Gnonto, 77e), Aaronson (Summerville, 66e), Sinisterra (Forshow, 77e) – Rodrigo (Rutter, 66e). Entraîneur : Javi Gracia.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson (Milner, 81e), Fabinho (Thiago, 85e), Jones – Salah (Nunez, 81e), Gakpo (Diaz, 81e), Jota (Firmino, 81e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

