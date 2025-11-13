S’abonner au mag
  • Turquie

Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie

Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie

Sacré coup de filet.

Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus, pour des durées comprises entre 45 jours et un an. Parmi eux figurent notamment l’international Eren Elmali (suspendu 45 jours) et l’international Espoirs Metehan Baltaci (suspendu neuf mois), qui défendent les couleurs de Galatasaray. Au total, ils étaient 1 024 joueurs à être accusés.

Fin octobre, ce sont déjà 149 arbitres qui avaient été sanctionnés pour les mêmes raisons. Le club d’Amedspor, actuellement troisième de deuxième division, a pour sa part annoncé avoir résilié le contrat de ses cinq joueurs concernés. Par ailleurs, les deuxième et troisième divisions seront interrompues pendant deux semaines, le temps de faire toute la lumière sur cette affaire.

L’histoire n’est probablement pas totalement terminée.

