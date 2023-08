Le RC Strasbourg s’offre deux pépites bordelaises

Ils ne se lâchent plus.

Révélés en Ligue 2 la saison dernière sous les couleurs de Girondins de Bordeaux, Junior Mwanga (20 ans) et Dilane Bakwa (20 piges aussi), qui partagent le même agent, ont décidé de sauter le pas en même temps et rejoignent le RC Strasbourg. Absents de la déroute du club au scapulaire lundi à Pau, les deux jeunes ont été officialisés en Alsace ce mardi. En s’engageant chacun pour les quatre prochaines saisons, ils permettent aux Girondins de récupérer une somme située entre dix-neuf et une vingtaine de millions d’euros.

🆕 #MercatoRCSA I 𝐃𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐚̀ 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 ! 📸 👤 Dilane Bakwa 🇫🇷 20 ans 📌 Ailier 👤 Junior Mwanga 🇫🇷 20 ans 📌 Défenseur central/Milieu défensif pic.twitter.com/IfMFSCPaON — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 8, 2023

S’ils avaient tous deux connus la Ligue 1 par bribes avec Bordeaux, c’est surtout dans l’antichambre, l’an passé, qu’ils se sont fait remarquer. Junior Mwanga, né en 2003, a brillé par sa polyvalence entre la défense centrale et un poste de milieu défensif. Dilane Bakwa a quant à lui dérouté pas mal de défenseurs sur son aile gauche. Auteur de cinq buts et huit passes décisives, le natif de Créteil peut aussi évoluer dans l’axe. Avec, respectivement, 33 et 36 matchs de Ligue 2 la saison dernière, ils faisaient partie de l’équipe type de David Guion. Le FCGB avait déjà perdu son buteur Josh Maja, parti libre à West Bromwich Albion après avoir planté 16 pions en 2022-2023.

Encore un coup dur dans l’objectif remontée des Girondins.

