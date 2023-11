Dilane Bakwa absent au moins six semaines

Stoppé net.

Arrivé durant l’intersaison en provenance des Girondins de Bordeaux, Dilane Bakwa montait petit à petit en régime sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. Avec dix matchs de Ligue 1 au compteur cette saison, l’ailier venait surtout d’être titularisé cinq fois en six matchs par Patrick Vieira. Dimanche, face à Clermont (0-0), il a tout de même été contraint de sortir à la pause sur blessure. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, il devrait être éloigné des terrains au moins six semaines, selon les informations des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Kader Mangane, coordinateur sportif de Strasbourg, a indiqué au quotidien local : « Au vu des premiers examens, il doit observer au minimum six semaines de repos. Mais il faudra attendre quelques jours pour que l’œdème se résorbe avant de passer une IRM. À partir de là, on en saura plus sur la durée de son indisponibilité. » À 21 ans, Dilane Bakwa est encore en phase d’apprentissage, mais ce coup d’arrêt n’arrive vraiment pas au bon moment.

Le transfert à Chelsea n’est pas pour tout de suite.