Strasbourg et Clermont endorment la Meinau

Strasbourg 0-0 Clermont

Expulsion : Senaya (76e) pour le RCSA

À la Meinau ce dimanche après-midi, ni Strasbourg ni Clermont n’ont su faire la différence (0-0).

Le RCSA stagne au douzième rang, alors que Clermont est toujours avant-dernier avec deux points d’avance sur la lanterne rouge Lyon. Muhammed Cham a été le premier à prendre sa chance en allumant Matz Sels au point de penalty, sur un face-à-face remporté par le Belge (21e). Et malgré les encouragements du public strasbourgeois, ce sont bien les joueurs du CF63 qui ont eu les meilleures possibilités grâce notamment aux débordements de Cheick Oumar Konaté. Pour les locaux, il a ainsi fallu attendre la fin du premier acte pour voir Frédéric Guilbert – en incursion couloir droit – enrouler un ballon au sol et être contré devant le but par la jambe gauche de Florent Ogier (38e).

Point noir de cette mi-temps, pour Strasbourg : la sortie sur blessure de Dylan Bakwa, remplacé par le jeune martiniquais Jérémy Sebas (auteur de ses débuts en professionnel). Le scénario a néanmoins été identique au retour des vestiaires, avec Elbasan Rashani proche d’ouvrir le score du côté auvergnat d’une volée lointaine fracassée sur la barre de Sels (46e). La réaction de la bande de Patrick Vieira n’a cependant pas tardé, avec Ângelo Gabriel et son centre fuyant détourné in extremis par Mory Diaw (58e) suivi de la frappe en rupture de Junior Mwanga qui a également trouvé le portier sur sa route (61e). En fin de partie, Marvin Senaya a laissé les siens en infériorité numérique en raison d’un deuxième jaune pour accrochage de maillot sur Jim Allevinah (76e).

De la tension, mais trop peu d’occasions…

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi, Senaya – Mwanga, Doukouré – Bakwa (Sebas, 45e ; Sobol, 79e) – Sahi Dion (Gameiro, 68e), Ângelo Gabriel (Mothiba, 68e) – Emegha (Habib Diarra, 79e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Clermont (3-5-2) : Diaw – Pelmard, Ogier, Neto Borges – Konaté (Zeffane, 82e), Rashani (Boutobba, 82e), Gonalons (Magnin, 77e), Gastien, Allevinah (Maurer, 90e+3) – Cham, Nicholson (Kyei, 77e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Pronostic Strasbourg Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1