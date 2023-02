Pronostic Clermont Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont stoppe sa mauvaise série face à Strasbourg

Auteur d’une reprise convaincante, Clermont souffre depuis quelques semaines et reste sur plusieurs performances frustrantes avec de nombreuses défaites. En effet, les Auvergnats ont fait face à un calendrier dantesque lors des dernières semaines et l’ont payé avec des revers sur le même score de 2-0 face à Monaco, Marseille et Rennes. Néanmoins, la formation auvergnate dispose toujours de 11 points d’avance sur la zone de relégation et devrait avoir un calendrier plus abordable dans les semaines à venir. Pascal Gastien s’attendait à ce passage délicat au regard de l’adversité affrontée, le technicien français doit être en revanche inquiet de voir que son équipe n’a pas marqué lors des 5 dernières journées. Pour affronter Strasbourg, Clermont pourra compter sur le retour de Khaoui qui a purgé sa suspension, tandis que les importants Gastien et Caufriez sont toujours incertains.

En face, le Racing Club de Strasbourg vit des heures difficiles, mais est parvenu à sortir de la zone rouge le week-end dernier. Pour sa première à la tête des Alsaciens, Antonetti a vu ses hommes s’imposer face à la lanterne rouge angevine (2-1) grâce à leur homme providentiel, Diallo. Le buteur sénégalais est l’une des rares satisfactions de la saison et compte 12 réalisations au compteur. Si le club alsacien a montré un bon état d’esprit à domicile, il souffre en déplacement où il n’a remporté que deux matchs cette saison face à Angers et récemment contre l’Olympique lyonnais. Dans cette affiche entre équipes pas spécialement au mieux, Clermont pourrait au moins assurer le nul devant son public et maintenir son écart avec son adversaire du jour. Une réaction victorieuse est même possible face à des Strasbourgeois qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs à l’extérieur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

