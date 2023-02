Clermont et Strasbourg se quittent sur un nul

Clermont 1-1 Strasbourg

But : Rashani (65e) pour le CF 63 // Habib Diallo (34e) pour le RCSA

Une équipe clermontoise en quête de son premier but depuis cinq matchs recevait des strasbourgeois dotés d’un petit point d’avance sur la zone rouge, et le spectacle fut.

Très vite, les visiteurs imposent leur rythme en se permettant quelques incursions dans la surface de réparation des bougnats. Ces derniers réagissent enfin, le quart d’heure de jeu passé : le pressing en place, la bande de Gastien se projette vite en contre avec un Rashani fracassant la barre de Matz Sels (25e). Les alsaciens se rebiffent, Gameiro met à contribution Diaw (35e) avant que l’inévitable Habib Diallo ne lobe du tibia le portier adverse sur un centre de Doukouré (1-0, 36e) sur l’action qui suit. Le cinquième but strasbourgeois consécutif marqué par l’ancien Messin.

La deuxième période démarre sur les même bases, les Strasbourgeois plus en jambe étant proches du break sur un beau jeu à trois, mais Diallo bute sur Diaw de près (51e). Clermont fini par briser la malédiction, Rashani reprenant une frappe contrée de Khaoui (1-1, 65e). Les Auvergnats ont alors le vent en poupe, Allevinah dépose le ballon sur le pied de Kyei qui ne peut battre Sels à bout portant (74e) avant de pousser le Belge à une nouvelle parade sur un service de Gonalons, titulaire pour la première fois depuis quatre mois (76e). Le rythme baisse petit à petit, et on se dirige tranquillement vers un match nul synonyme de statut quo : Clermont enchaine un sixième match sans victoire et reste douzième, tandis que Strasbourg conserve sa longueur d’avance sur le premier relégable à sa quinzième place.

Le fameux nul qui ne satisfait personne.

Clermont (3-4-3) : Diaw – Konaté, Wieteska, Ogier – Allevinah, Magnin, Gonalons (Muhammed Cham, 84e), Neto Borges – Khaoui, Kiey (Andric, 79e), Rashani – Entraîneur : Pascal Gastien.

Strasbourg (3-5-2) : Sels – Doukouré, Djiku, Le Marchand – Guilbert, Sanson (Prcic, 69e), Sissoko, Liénard (Perrin, 86e), Sobol – Diallo, Gameiro (Mothiba, 86e) – Entraîneur : Frédéric Antonetti.