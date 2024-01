Pronostic Clermont Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg coup double contre Clermont

Quelques jours après leur confrontation en Coupe de France, Clermont et Strasbourg se retrouvent de nouveau au Gabriel Montpied. Lors de cette 1ère confrontation en Coupe de France, le club alsacien avait rapidement pris le dessus sur la formation auvergnate (3-1). Eliminé de la Coupe de France, Clermont peut se focaliser sur son maintien en Ligue 1, qui est pour le moment très mal engagé. En effet, la formation auvergnate est actuellement en 17e position avec 2 unités de retard sur le FC Metz. En s’imposant à Nantes (1-2) lors de la dernière journée, les Clermontois ont repris espoir car ils sont revenus à quelques encablures de leurs adversaires. Pour s’en sortir, Gastien s’appuie sur le jeu. Le technicien regrette le manque d’efficacité de ses hommes, qui possèdent la pire attaque de la Ligue 1 avec seulement 13 buts inscrits. Buteur face à Nantes, le Jamaïcain Nicholson a raté un penalty contre Strasbourg en fin de match. Arrivé lors du mercato, Virginius a déjà rejoint l’infirmerie et sera absent face au Racing.

En face, Strasbourg est en forme puisque le club alsacien est sur une série de 7 matchs toutes compétitions sans la moindre défaite. Le week-end dernier, les Alsaciens ont donc dominé logiquement Clermont en Coupe de France et retrouveront Le Havre au prochain tour. En Ligue 1, la bande à Vieira a réalisé des performances intéressantes lors des dernières journées avec des succès contre Le Havre, Lorient ou Lille. De plus, le Racing a confirmé en 2024 en allant arracher un nul au Vélodrome face à Marseille (1-1). A la faveur de ses performances, Strasbourg est remonté à la 9e place avec 8 points de plus que le 1er relégable. Arrivés cet été de Bordeaux, le duo Mwanga – Bakwa est pour beaucoup dans le redressement des Strasbourgeois. En pleine confiance, le Racing devrait de nouveau s’imposer face à Clermont.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

