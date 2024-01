Pronostic Clermont Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe de France

Clermont enchaîne face à Strasbourg

Les 16es de finale de la Coupe de France nous offrent une affiche entre deux formations de Ligue 1, avec ce choc entre Clermont et Strasbourg. La formation auvergnate dispute sa 3e saison dans l’élite, mais connaît moins de réussite que lors des 2 premiers exercices. En effet, englué dans la zone de relégation, Clermont lutte pour son maintien. Les hommes de Gastien ont montré le week-end dernier à Nantes qu’ils n’avaient pas abdiqué dans leur mission. De plus, les Clermontois peuvent se réjouir de voir leur buteur jamaïcain Nicholson retrouver le chemin des buts. Buteur mais également passeur, Nicholson pourrait être prépondérant dans cette seconde partie de saison. Malgré des résultats décevants, Clermont s’appuie sur le jeu prôné par Gastien pour tenter de s’en sortir. Le début 2024 est prometteur pour la formation auvergnate avec une qualification en Coupe de France à Metz et le succès à Nantes. Lors de ces 2 rencontres, le portier N’Diaye a parfaitement compensé le départ à la CAN de Diaw.

Sans faire trop de bruit, Strasbourg se retrouve en 9e position du classement. Le Racing compte 8 points de plus que le premier relégable, Lyon. Les Strasbourgeois ont très bien fini l’année avec 3 victoires consécutives en Ligue 1 face au Havre, Lorient et Lille. À la faveur de cette bonne série, le RCS est remonté au classement. Pour sa première sortie de l’année en Ligue 1, la bande de Vieira est allée accrocher un nul logique à Marseille (1-1) avec une égalisation de Sebas dans le temps additionnel. Pour atteindre les 16es de finale de la Coupe de France, Strasbourg s’est facilement imposé face au petit club d’Avoine (0-4) au tour précédent. Pour tenter de s’imposer à Clermont, Vieira compte sur Gameiro, Angelo, Bakwa, Mwanga, mais ses deux meilleurs buteurs étaient blessés. Emegha revient tout juste de blessure et Mothiba sera forfait. En confiance après ses derniers résultats, Clermont devrait pouvoir passer ce tour face à Strasbourg.

