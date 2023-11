Pronostic Strasbourg Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg domine Clermont

Cette affiche entre Strasbourg et Clermont met aux prises deux formations qui ont pour objectif le maintien en Ligue 1. Actuellement, les Alsaciens sont ceux qui s’en sortent le mieux puisqu’ils occupent la 14e place avec 2 points d’avance sur le 1er relégable, Metz, et 6 par rapport à Clermont, avant-dernier. En cas de succès ce dimanche, le club alsacien prendrait ses distances avec l’un de ses adversaires directs. Plutôt bien rentrés dans cet exercice, les Strasbourgeois ont connu quelques dernières semaines particulièrement compliquées. En effet, les hommes de Patrick Vieira restent sur 4 journées sans la moindre victoire. Battu à 3 reprises par Lens, Nantes et le Paris Saint Germain, le Racing a limité la casse lors de la dernière journée en obtenant le point du nul à Rennes (1-1). Lors de cette rencontre, les Alsaciens ont affiché un bel état d’esprit pour revenir au score par l’intermédiaire de Mothiba en fin de match. Avec 3 buts, l’international sud-africain joue le rôle de supersub de luxe.

De son côté, Clermont a vécu de très beaux moments depuis sa montée en Ligue 1. La formation auvergnate est parvenue à se maintenir à 2 reprises alors qu’elle possédait l’un des plus petits budgets de Ligue 1. Cette saison est nettement plus délicate pour la formation auvergnate qui ne rencontre pas la même réussite. En effet, depuis l’entame de cette saison, les Clermontois se sont seulement imposés à une reprise, lors de leur déplacement chez la lanterne rouge lyonnaise. Actuellement, la bande à Gastien ne compte que 5 points au compteur mais accuse un match de retard puisqu’elle doit rejouer sa rencontre face à Montpellier (qu’elle perdait 4-2). Après avoir battu Lyon, Clermont a considérablement gêné le leader niçois mais a logiquement concédé la défaite. Lors de cette affiche entre équipes dans le dur, Strasbourg, poussé par la Meinau, pourrait prendre le meilleur sur Clermont.

Clermont et Strasbourg se quittent sur un nul