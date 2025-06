Les points sur les Cherki.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Rayan Cherki est revenu sur toutes les rumeurs autour de l’Algérie et de l’Italie. Régulièrement appelé avec les catégories jeunes de l’équipe de France, le natif de Lyon a été convoqué par Didier Deschamps le 21 mai pour disputer le Final Four de la Ligue des nations.

Aucun contact officiel avec l’Algérie et l’Italie

Rayan Cherki pouvait choisir entre trois nationalités sportives : l’Italie car son père en est originaire, la France puisqu’il y est né, et l’Algérie, par sa mère. « Pour être franc et sincère, je n’ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections. Avant que je commence ma carrière, en 2019, mon père a pu croiser Djamel Belmadi (ancien sélectionneur de l’Algérie), via un ami en commun, lors d’un de ses passages à Lyon. Mais depuis, les seules personnes qui ont pu m’en parler, ce sont deux ou trois joueurs que je connais personnellement, et il y a quelques semaines Paolo Rongoni (préparateur physique de la sélection algérienne), que j’ai côtoyé à Lyon. Mais je n’ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d’une autre fédération, aucun n’a même essayé de me joindre », a-t-il affirmé.

L’attaquant lyonnais avait subi une vague de haine après avoir été sélectionné pour la première fois avec les Bleus. Mais lui a toujours affirmé son souhait de jouer pour la France. Un souhait qui peut être exaucé dès cette semaine.

