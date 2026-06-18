Le Rayo Vallecano a un nouvel entraîneur

Ça bouge à Vallecas ! Alors que Iñigo Pérez s’est récemment engagé du côté du Villarreal, le Rayo Vallecano a officialisé l’arrivée de Beñat San José sur son banc. Selon les informations de Marca, le club espagnol a activé une clause de 400 000 euros pour s’adjuger les services de l’entraîneur espagnol, qui était lié à Eibar.

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Un grand voyageur

Beñat San José, qui a fait ses classes au Real Sociedad, a entraîné en Bolivie, au Mexique, au Chili, en Arabie Saoudite, en Belgique, en Espagne et aux Emirats Arabes Unis. Champion de Bolivie et du Chili lors de ses passages dans les deux pays, le technicien de 46 ans aura fort à faire pour prendre la succession de Iñigo Pérez, qui a mené le Rayo en finale de Coupe d’Europe.

A voir si ca Valle-le coup…

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