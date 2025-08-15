- Ligue 1
- J1
- Rennes-Marseille
En direct : Rennes-OM (0-0)
C'est en train de chauffer sévèrement sur le pré : les Rennais réclament des fautes à tout-va, le public s'en mêle, et Murillo est survolté.
🟥 ROUGE POUR AÏT-BOUDLAL ! L'arbitre ne tarde pas à prendre sa décision et exclut le jeune défenseur rennais. C'est logique, il n'y a rien à dire, et Frankowski a vu son jaune être annulé, au passage.
Le ralenti est vraiment laid, et le banc marseillais réclame logiquement un carton rouge... La VAR est appelée !
Au tour de Murillo de rester au sol, pour un mauvais geste d'Aït-Boudlal. L'arbitre se trompe et sort un jaune à Frankowski...
🟨 Carton jaune pour Rabiot, coupable d'un pied haut dangereux sur Rouault, qui met du temps à se relever.
Première pause fraîcheur de la saison !
Gros duel entre Al-Tamari et Kondogbia, le défenseur marseillais semble avoir malencontreusement marché sur la pointe du pied de son adversaire, qui reste au sol. Pas de faute sifflée.
Pas de hors-jeu en revanche pour Al-Tamari qui parvient à cadrer une frappe, mais Rulli s'interpose !
Merlin trouve une bonne passe en profondeur pour Meïté, encore signalé hors-jeu.
Greenwood parvient à se mettre en position de tir après être rentré dans l'axe, ça passe largement au-dessus.
Marseille tente d'installer son bloc un peu plus haut, avec beaucoup de touches pour Højbjerg et Gomes.
Première combinaison entre Rabiot et Gouiri, l'attaquant marseillais parvient à obtenir un corner.
L'OM persiste avec des circuits courts en repartant de derrière, mais les Rennais coupent très bien les lignes de passe. Le meilleur départ est clairement pris par les Bretons.
Gros pressing des Rennais dans le camp marseillais, Rulli est obligé de dégager en catastrophe.
Première situation à mettre au crédit des Rennais, avec un bon ballon en profondeur en direction d'Al-Tamari, finalement signalé hors-jeu.
Est-ce que je suis le seul à avoir des petits soucis d'image pour le moment ? Le terrain ne cesse de changer de couleur de mon côté.
COUP D'ENVOI ! C'EST PARTI !
Les joueurs sont dans le tunnel, prêts à entrer sur la pelouse !
Que ça fait du bien de retrouver nos petites habitudes, avec en prime une découverte : l'arrivée de Ligue 1+, pour diffuser huit des neuf matchs par week-end. Démarrage dès ce soir, on a aussi hâte de scruter les premiers pas du nouveau diffuseur, forcément.
Salut à tous ! C'est le grand retour de notre chère et tendre Ligue 1, avec déjà une très belle affiche pour démarrer la saison : Rennes-Marseille. Coup d'envoi dans un petit quart d'heure, vous êtes prêts ?
Rennes
Olympique de Marseille
Par Alexandre Lejeune