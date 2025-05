Une finale de Ligue des champions sans clubs allemands, espagnols ou anglais : ça n’était plus arrivé depuis quand ?

Une finale en mode Fashion Week.

La finale de la Ligue des champions mettra donc aux prises l’Inter Milan et le PSG le 31 mai prchain. Un club italien contre un club français. Logiquement, les Anglais, les Espagnols et les Allemands seront donc cantonnés au rang d’observateurs. Pour une fois, devrait-on dire, parce que c’est la première depuis 21 ans et une rencontre en mai 2004 entre le FC Porto et l’AS Monaco (3-0) que cela se produit, et seulement la 14e fois depuis 1956.

La France contre l’establishment

Il faut quand même noter que c’est surtout la France vient briser le train-train de la compétition puisque les clubs italiens ont connu, depuis 2000, huit finales de Ligue des champions (pour trois gagnées), en comptant celle de cette année.

Objectif du PSG : succéder à Porto comme dernier vainqueur de la C1 hors Big Four.

Arsenal et Barça : le combat des griefs