Le PFC (F) inflige un set à Guingamp (6-0)

Guingamp 0-6 Paris FC

Buts : Mateo (7e et 11e), Bussy (16e), Garbino (20e et 71e) et Thiney (43e) pour les Parisiennes.

Six buts marqués et cinq encaissés en une semaine.

À chaque fois qu’elles gagnent, elles ne prennent pas de but. Le Paris FC s’est vengé de la manita concédée ce mercredi pour son entrée en lice en Ligue des champions face à Manchester City (0-5). Les coéquipières de Gaëtane Thiney avaient à cœur de se racheter à Guingamp. Ce fut chose faite, et avec la manière : 6-0. Une première de la saison pleinement réussie en Première Ligue, dans les pas des Lyonnaises, vainqueurs de Fleury vendredi (6-2).

Tout ou presque s’est joué en première période : les internationales françaises Clara Matteo, Kessya Bussy et l’inévitable Gaëtane Thiney ont toutes marquées. À 38 ans, cette dernière a donc marqué au moins un but lors de toutes les saisons depuis 2000-2001. 5-0 à la mi-temps. Maëlle Garbino, revenue en France cet été après un passage à la Juventus, y est également allée de son doublé.

À dire très vite : « Le PFC de Sandrine Sou’ a marqué six fois c’est assez. »

