Le président de Pau peste sur la date choisie pour la reprogrammation de Pau-Bastia

Pau ou le pot de départ du collègue du service informatique, il faudra choisir…

Initialement prévu vendredi dernier, le match entre Pau et Bastia a du être reporté en raison des grèves qui ont paralysé les aéroports corses. Depuis, la nouvelle programmation est tombée. Ce sera donc le mardi 22 octobre à 19h30, et ce n’est vraiment pas du goût du président du club du Béarn, Bernard Laporte-Fray (pas le rugbyman, on précise).

Cinq matchs en 14 jours, c’est trop

Dans les colonnes de Sud-Ouest ce jeudi, il a poussé un gros coup de gueule. « Malgré notre courrier conjoint avec le SC Bastia, pour alerter du fait que cela nous ferait jouer cinq matchs en 14 jours en cas de report au 22 octobre, ils ont tout de même maintenu leur programmation à eux. J’ai dit à la Ligue que ce n’était même plus la peine qu’ils nous demandent notre avis puisqu’ils font comme ils veulent ! Pour moi, il n’y a plus d’éthique sportive. »

Un rythme d’européen sans la musique de la Ligue des champions.

Pronostic Pau Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2