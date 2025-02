Vous êtes en faveur de la suppression du mercato hivernal !

Ah, le mercato hivernal. Certains peuvent trouver cette période injuste, d’autres sont en faveur de la possibilité de faire des ajustements en milieu de saison. Ce qui est certain, c’est que ce sujet divise. En réalité, c’est un sujet tout à fait politique. Vous êtes 60% à penser que oui, il faut supprimer le mercato hivernal. Mais derrière ce oui, nous allons voir qu’il se cache une véritable idéologie socialiste. À l’inverse, le camp du « non » prône le capitalisme. Une belle analogie sociétale, et pour une fois, c’est la gauche qui l’emporte.

La solution du marché local

Stevealbinos pose les bases du débat : « OUI quand t’as pas un rond à dépenser, NON quand t’es blindé de thunes », stipule-t-il. Les socialistes ont monopolisé le débat. Salif-Georges Béret-Keita utilise les grands mots pour toucher les sentiments des électeurs : « J’estime également préférable de supprimer le mercato estival et toute forme de traite d’êtres humains, quel qu’en soit le prix. Les joueurs et les joueuses ne sont pas des marchandises. Les coach.es non plus. Le Code du travail doit s’appliquer strictement sur la base de CDD. »

Les écolos ont également rallié la cause des socialistes, avec ballon pied lover qui défend l’idée d’un marché des transferts local, sur le modèle basque : « Et pourquoi pas faire son marché localement ? Fini le mercato estival aussi ! Seulement des joueurs du cru, ça raviverait l’implication et l’engagement des supporters ? »

Enfin, Smax_, fervent communiste, réclame un changement de système complet avec la chute de la libéralisation du football : « Et puis la fin de l’arrêt Bosman, la fin de la multipropriété, un salary cap européen et une vraie DNCG au niveau européen, la fin des clubs-États, des effectifs limités en nombre, la Ligue des champions qui n’accueille que les champions européens pendant qu’on y est ! »

Les cartes Koji Nakata et Julien Faubert

En réponse, les libéraux n’ont pas vraiment pris la parole. Il semble que, sous la pression populaire, ils aient préféré se taire et communiquer par l’urne. C’est un peu comme ces dix millions de votants du Rassemblement national : on ne les entend pas jusqu’aux résultats. Cependant, certains ont tout de même proposé des réformes : « Je dirais juste les années impaires. Donc le maintenir les années de Coupe du monde, Euro, Copa América… », propose Ibrahim Zlatanovic.

Les conservateurs sont trop attachés aux traditions du mercato hivernal pour s’en séparer : « La air passe de Koji Nakata justifie à elle seule l’existence du mercato hivernal », pleure JSLO tandis que Wagneau utilise la carte Julien Faubert : « Et puis comment on aurait eu Faubert au Real Madrid sans mercato hivernal, je vous le demande ? »

Marco22 a le mérite d’assumer ses convictions libérales : « Non. Il faut que les agents vivent quand même ! », s’exalte celui qui est sans doute patron, ou fils de patron. Finalement, en bon macroniste, Yannick Chaographe nous sort un charabia pas vraiment tranché : « Ce serait insuffisant : il y a bien d’autres mesures qui seraient nécessaires à prendre pour réguler les flux de pognon dans le foot et restaurer un minimum d’équité sportive. »

Enfin, le dernier mot est pour Hadopi Conquero qui déclare solennellement : « C’est l’hiver tout entier qu’il faudrait supprimer. » Bien dit.

Bienvenue chez toi, Presko