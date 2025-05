Ruud Gullit raconte sa rencontre étonnante avec Todd Boehly, le patron de Chelsea

Rude Gullit.

Chelsea a beau s’être imposé en demi-finales allers de Ligue Conférence, ce n’est pas ce dont on parle outre-Manche. Non, ce qui fait jaser, c’est l’ignorance totale de Todd Boehly vis-à-vis… de son propre club et de ses légendes.

Invité de l’émission The Overlap sur YouTube, l’ancien Ballon d’or Ruud Gullit a raconté une scène lunaire : « Je me suis présenté : “Bonjour, je suis Ruud Gullit.” Todd m’a répondu : “Que faites-vous dans la vie ?” » Le Néerlandais qui a joué et entraîné les Blues s’est ensuite vu demander : « Quand avez-vous joué pour Chelsea ? Qu’avez-vous fait pour le club ? »

“They don’t know what the club is all about!” 🤨 Ruud Gullit shares his honest view after meeting Chelsea owner Todd Boehly. 👀 pic.twitter.com/ElvKzenRgJ — The Overlap (@WeAreTheOverlap) May 1, 2025

Une ignorance que Gullit interprète non seulement comme un manque de respect, mais surtout comme le symptôme d’un désintérêt total : « Les clubs sont désormais gérés comme des entreprises, pas avec le cœur. Le cœur n’y est plus. L’AC Milan, la Roma, Manchester United… C’est partout pareil. » Pour lui, Chelsea a tout simplement perdu son âme et sans doute aussi un peu de respect après cette sortie.

Il ne fallait pas couper les cheveux, Ruud.

