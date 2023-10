Vous ne devinerez jamais pour combien le Barça a blindé sa pépite Lamine Yamal

Les ambitions des recruteurs adverses mises Yamal.

Âgé d’à peine 16 ans, Lamine Yamal n’en finit plus de faire tourner les têtes. Son club, le Barça, l’a bien compris et vient de prolonger sa pépite jusqu’en 2026. Déjà international espagnol (deux sélections lors de la dernière fenêtre de compétition), celui qui a fait toutes ses classes à la Masia poursuit donc l’aventure en Catalogne pour au moins trois saisons. Dans un communiqué, les Blaugrana ont annoncé que sa clause libératoire serait désormais d’un milliard d’euros. Un. M I L L I A R D. D’euros.

Lamine Yamal: A Special Talent. 𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑳𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒊𝒂. 💎🏡 pic.twitter.com/Y6hSaTVVnK — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2023

Auteur de deux passes décisives cette saison, l’ailier étonne déjà par sa qualité balle au pied et est pleinement intégré à la rotation de Xavi depuis la reprise. Plus jeune joueur de l’histoire du Barça à porter ses couleurs, Yamal est le deuxième joueur issu de la Masia à prolonger en ce début d’année, après Alejandro Baldé. Si d’autres suivront certainement, il est sans doute le plus prometteur, aux côtés de Pedri.

Premier match en avril, prolongation en octobre, Yamine a tué ça.

