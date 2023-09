Alejandro Baldé prolonge au Barça

Le Barça sécurise ses pépites.

À 19 ans (il en aura 20 en octobre prochain), Alejandro Baldé s’est déjà imposé dans la rotation du FC Barcelone. Pur produit de la Masia, il a relégué Jordi Alba sur le banc la saison dernière, compte déjà 56 matchs avec l’équipe première, et même six sélections avec l’Espagne – dont les quatre premières en Coupe du monde. Un tel talent, ça se protège, et le Barca l’a bien compris en le prolongeant jusqu’en 2028, comme l’a annoncé le club catalan mercredi.

Une clause libératoire d’un milliard d’euros a symboliquement été glissée dans ce nouveau contrat. Auteur de six passes décisives et d’un but l’an dernier en Liga, Baldé a surtout fait parler ses qualités offensives, sans pour autant délaisser son rôle de défenseur (seulement 20 buts encaissés en championnat par le Barça en 2022-2023).

Baldé : check. Place à Lamine Yamal désormais.

