Turquie : Des arbitres placés en garde à vue dans le cadre d’une affaire de matchs truqués

JD
Des Turcs truquent.

Il y a dix jours, la fédération turque révélait que « 371 arbitres (dont 22 au niveau national) possèdent des comptes de paris, et 152 parient activement ». Un scandale d’envergure nationale, en sachant notamment que dix des arbitres incriminés ont effectué plus de 10 000 paris et que 42 d’entre eux ont parié sur plus de 1 000 rencontres. En conséquence de quoi, 149 officiels ont déjà été suspendus.

Ce vendredi, l’AFP, citée par L’Équipe, rapporte que 18 arbitres et dirigeants ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Le parquet d’Istanbul ajoute que 21 personnes, dont 17 arbitres et le président d’un club de Süperlig (non nommé) font l’objet d’un mandat d’arrêt.

Les soupçons des enquêteurs portent sur des « abus de fonction » et une « influence sur le résultat d’un match ». Si ceux-ci sont avérés, les concernés encourent une suspension pouvant aller de huit à douze mois.

Ça fait cher le combiné.

JD

