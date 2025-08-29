S’abonner au mag
  • C3
  • Tirage

Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages

TA
Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages

Réitérer le parcours de l’année dernière, voire mieux ?

Après avoir brillé en Ligue des champions la saison passée (un joli parcours stoppé en huitièmes par Dortmund) le LOSC replonge cette année dans l’autre Coupe d’Europe, la Ligue Europa. Et le tirage au sort, effectué ce jeudi, n’a pas été trop cruel avec les Dogues, qui peuvent rêver d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Un menu varié, avec la Roma en plat de résistance

Tirés depuis le chapeau 1, Olivier Giroud et ses coéquipiers croiseront la route du Dinamo Zagreb, du PAOK Salonique, de Fribourg et des Norvégiens de Brann à domicile. Mais ce sont surtout les déplacements qui font saliver avec l’Olimpico de Rome pour défier la Roma, l’ambiance incandescente du stade Rajko Mitić face à l’Étoile rouge de Belgrade, le Balaídos du Celta de Vigo ou encore les tribunes bondées de Berne face aux Young Boys.

La compétition débutera les 24 et 25 septembre, dans une semaine entièrement consacrée à la C3, et s’achèvera le 20 mai 2026 avec une finale au Beşiktaş Park d’Istanbul. L’objectif est clair : sortir du groupe avec ambition et pourquoi pas, rêver d’une première finale européenne.

Des voyages qui sentent bon la bière et les nuits blanches européennes.

Olivier Létang n'a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine