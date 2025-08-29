Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages

Réitérer le parcours de l’année dernière, voire mieux ?

Après avoir brillé en Ligue des champions la saison passée (un joli parcours stoppé en huitièmes par Dortmund) le LOSC replonge cette année dans l’autre Coupe d’Europe, la Ligue Europa. Et le tirage au sort, effectué ce jeudi, n’a pas été trop cruel avec les Dogues, qui peuvent rêver d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Un menu varié, avec la Roma en plat de résistance

Tirés depuis le chapeau 1, Olivier Giroud et ses coéquipiers croiseront la route du Dinamo Zagreb, du PAOK Salonique, de Fribourg et des Norvégiens de Brann à domicile. Mais ce sont surtout les déplacements qui font saliver avec l’Olimpico de Rome pour défier la Roma, l’ambiance incandescente du stade Rajko Mitić face à l’Étoile rouge de Belgrade, le Balaídos du Celta de Vigo ou encore les tribunes bondées de Berne face aux Young Boys.

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐈 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐰 🏆 🏡 𝑯𝒐𝒎𝒆 GNK Dinamo 🇭🇷 PAOK 🇬🇷 Freiburg 🇩🇪 Brann 🇳🇴 ✈️ 𝑨𝒘𝒂𝒚 Roma 🇮🇹 Crvena Zvezda 🇷🇸 Young Boys 🇨🇭 Celta 🇪🇸 Quel match te hype le plus ? 👀#UELdraw pic.twitter.com/RwTFD2ScZ6 — LOSC (@losclive) August 29, 2025

La compétition débutera les 24 et 25 septembre, dans une semaine entièrement consacrée à la C3, et s’achèvera le 20 mai 2026 avec une finale au Beşiktaş Park d’Istanbul. L’objectif est clair : sortir du groupe avec ambition et pourquoi pas, rêver d’une première finale européenne.

Des voyages qui sentent bon la bière et les nuits blanches européennes.

