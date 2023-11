Le Milan s'incline à la maison face à l'Udinese

AC Milan 0-1 Udinese

But : Pereyra (62e, S.P.) pour les Friulani

C’est la crise, chez les Rossoneri.

En attendant la venue du Paris Saint-Germain dans trois jours en Ligue des champions, le Milan devait assurer et surtout se relancer face à l’Udinese. Et c’est chose… pas faite, puisque les Milanais repartent avec une défaite sur la plus courte des marges qui permet à leurs adversaires du soir d’empocher leur premier succès de la saison. Les Rossoneri, qui enchaînent un cinquième match consécutif sans victoire, ont sorti une véritable purge.

Pourtant, devant leur public, les Milanais prennent d’emblée le contrôle du match. Mais si la bande de Giroud a la possession, cette domination est stérile : faible rythme, pas de mouvement ni de verticalité et beaucoup de déchets techniques. La prestation du Milan, dans l’incapacité de mettre en difficulté les Friulani, est timorée (pour ne pas dire médiocre) et seul Calabria parvient à faire passer un frisson dans la défense adverse avec une frappe aux 30 mètres (25e). Les hommes de Pioli rentrent donc au vestiaire sous les sifflets de San Siro, et les tifosi milanais ne sont pas au bout de leur surprise. Entré en jeu à la pause, Adli est en effet coupable d’une faute dans la surface sur Ebosele : penalty pour l’Udinese, que transforme Pereyra d’un contre-pied malicieux (0-1, 62e). Les Friulani sont même proches de doubler la mise, avec cette tête d’Isaac Success repoussée par Maignan (70e).

Les minutes défilent, et les Rossoneri multiplient les séquences offensives, mais il faut attendre les dernières minutes pour les voir se montrer dangereux avec un centre de Leão repris de l’épaule par Giroud que Silvestri parvient à repousser (90e). Le portier de l’Udinese réitère, en sortant une parade réflexe sur une reprise de Florenzi (90e+3).

Milan ne se rassure pas, avant de recevoir la Dream Team parisienne.

AC Milan (4-4-2) : Maignan – Florenzi, Thiaw, Tomori, Calabria – Rafael Leão, Reijnders (Loftus-Cheek, 67e), Krunic (Adli, 46e), Musah (Romero, 82e) – Jovic (Okafor, 46e), Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.

Udinese (3-5-2) : Silvestri – Kabasele, Bijol, Perez – Zemura (Kamara, 84e), Payero (Lovrić, 72e), Walace, Samardzic (Thauvin, 78e), Ebosele (Ferreira, 84e) – Isaac (Lucca, 84e), Pereyra. Entraîneur : Gabriele Cioffi.