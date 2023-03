Udinese Calcio 3-1 AC Milan

Buts : Pereyra (9e), Beto (51e) et Ehizibue (70e) pour les Friulani // Ibrahimović (49e) pour les Rossoneri

Supporters milanais, vous ne reprendrez pas une nouvelle dose de crise ?

Le Milan n’avance plus en championnat. Sans Theo Hernández, cloué au lit en raison d’une grippe, ni Olivier Giroud suspendu mais avec Zlatan Ibrahimović, titulaire pour la première fois depuis janvier 2022, les Rossoneri se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de l’Udinese et enchaînent un troisième match de Serie A sans victoire.

Une rencontre que les Milanais décident d’entamer de manière calamiteuse, tout le contraire de l’Udinese qui se montre conquérant. Dominateurs, face à un Milan endormi, les Friulani multiplient les offensives et vont logiquement ouvrir la marque. Sur une passe sans calcium de Bennacer, Samardžić surgit devant Ballo-Touré, avant de servir Pereyra qui trompe la vigilance de Mike Maignan d’une frappe croisée dans le petit filet (1-0, 9e). Une entame de match catastrophique du Milan, incapable de ressortir de sa moitié de terrain, multipliant les erreurs techniques. Il faut attendre le quart d’heure de jeu et ce coup franc d’Ibrahimović frôler la barre transversale adverse pour voir le premier frisson rouge et noir.

Endormie jusqu’à lors, la bande à Leão se décide alors enfin à jouer, monte peu à peu en puissance face à une formation de l’Udinese qui recule, mais résiste aux offensives adverses. En se montrant de plus en plus percutant, l’AC Milan se voit récompensé avec ce penalty obtenu grâce à une main de Bijol dans la surface, détectée par l’arbitre Doveri après utilisation de la VAR. Mais Zlatan Ibrahimović voit sa première tentative repoussée par Silvestri (47e). Première car, le géant suédois obtient une seconde chance. En effet, M. Doveri décide de faire retirer ce penalty, en raison de l’intrusion de Beto dans la surface avant le coup de sifflet. Une décision qui va faire péter une durite Andrea Sottil, le tacticien de l’Udinese est alors exclu par le corps arbitral. Cette fois-ci, Zlatan ne tremble pas et délivre les siens (1-1, 49e). Si les Milanais pensent alors avoir fait le plus dur, ils en oublient de défendre. Et dans les dernières secondes de ce premier acte, Success profite de la passivité défensive lombarde pour servir Beto qui inscrit son neuvième but de la saison (2-1, 51e).

Mené 2-1, le Milan repart de l’avant au retour des vestiaires. Les hommes de Stefano Pioli multiplient les offensives, sans parvenir néanmoins à mettre en difficulté cette défense frioulane. Solide et disciplinée en bloc bas, l’Udinese parvient à tuer la rencontre avec son unique occasion du second acte. Sur une frappe trop croisée d’Udogie, la défense milanaise est encore une fois endormie et voit Ehizibue étonnamment seul au second poteau. Le latéral néerlandais pousse le cuir dans le but vide et tue définitivement les espoirs du Milan (3-1, 70e). Le score ne bougera pas, l’Udinese s’impose dans un match maîtrisé face à un Milan une nouvelle fois en deçà et qui pourrait terminer cette 27e journée à la cinquième place.

Udinese Calcio (3-5-2): Silvestri – Perez, Bijol, Becão – Udogie (Zeegalaar, 89e), Samardžić (Lovric, 74e), Walace, Pereyra (Arslan, 81e), Ehizibue (Ebosele, 88e) – Beto, Success (Thauvin, 74e) . Entraîneur : Andrea Sottil.

AC Milan (3-4-2-1) : Maignan – Thiaw, Tomori (Calabria, 76e), Kalulu – Ballo-Touré, Tonali, Bennacer (Krunić, 64e), Saelemaekers (Rebić, 64e) – Leão, Díaz (De Ketelaere, 76e) – Ibrahimović (Origi, 76e). Entraîneur : Stefano Pioli.

