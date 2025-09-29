Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice

À la suite de la défaite du LOSC, son président Olivier Létang a attaqué frontalement l’arbitrage. Un procédé classique chez les dirigeants des clubs français, qui ont la fâcheuse tendance à confondre leurs propres intérêts et l’intérêt général du football français.

Bien dég’, les Dogues. La défaite lilloise face à Lyon dimanche (0-1) a été émaillée de décisions arbitrales jugées discutables. Bruno Genesio a été notamment exclu par Mathieu Vernice à la 72e minute pour des propos virulents envers l’arbitrage, alors qu’il avait été au préalable sanctionné d’un jaune, certes contestable, pour avoir donné un coup de pied dans une bouteille, agacé par une nouvelle occasion manquée, ce qui lui aurait valu son exclusion de la part de l’arbitre central, averti dans son oreillette. « Le rouge, je pense que c’est pour des mots effectivement, se justifiait-il. Mais je ne comprends pas ce que la VAR est venue faire dans cette histoire (elle a rapporté les mots de Genesio à l’arbitre central, via l’oreillette, NDLR). Peut-être que la solidarité arbitrale a fait feu ce soir après mes propos après le derby. » Pour mémoire, bien que défait 3 à 0, le coach nordiste avait déjà fustigé les décisions contre son équipe. « Je ne vais pas faire la pleureuse parce que je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end et sur chaque terrain, il y a des problèmes. »

Il ne doit effectivement pas être très agréable de perdre trois points quand votre équipe a surclassé son adversaire, tout en démontrant un grave manque de réalisme devant le but, mais basculer dans le complotisme en vaut-il la peine ? Les premiers responsables sont peut-être à chercher d’abord du côté du onze qui n’a pas su concrétiser sa domination. Mais l’arbitre conserve le profil idéal pour détourner la colère des supporters ou gérer sa propre frustration. Olivier Létang s’est ainsi épanché au micro de Bein Sports, délivrant un long et cinglant plaidoyer : « Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio… mais on a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n’est pas possible. »

Une technique vieille comme le monde

Conscient sûrement que cette ligne de défense peut donner l’impression d’endosser le rôle de victime – on notera au passage le silence du côté lyonnais, les erreurs ne choquent plus lorsqu’elles vous arrangent – il s’est lancé dans une belle généralisation sans finesse ni nuance : « Je n’ai pas envie de parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. Et le problème, c’est qu’il n’y a pas d’échange. » Avant évidemment de ressortir les dossiers à charge : « Vous vous rappelez tous du “ça glisse” (de Stéphanie Frappart, NDLR). Nous, on a eu beaucoup de situations litigieuses. D’autres clubs aussi. On a un vrai problème de fond qu’il faut régler. » Enfin, histoire d’enfoncer le clou, il a pointé du doigt Mickaël Landreau (pour rappel, conseiller pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1) : « Il n’y a rien de personnel, mais on se demande tous ce qu’il fait à la Fédération parce qu’il n’y a aucun échange avec les clubs. Je suis triste pour le football français. » À deux doigts de le traiter de collabo…

🇫🇷 #LOSCOL ⚽ Olivier Létang, le président du LOSC pousse un coup de gueule sur l'arbitrage : "On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France [...] Tous les weekends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes" pic.twitter.com/Mrg7jF0EOI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2025

La rengaine n’est pas nouvelle (Pablo Longoria avait même parlé de « corruption »). L’arbitrage offre une cible facile qui permet de soulager l’entraîneur ou une direction du poids d’un échec et de détourner l’attention des fans vers un ennemi commun : l’homme ou la femme en noir. Il ne faut toutefois pas se laisser berner, Olivier Létang parle pour lui. L’équité s’avère un concept à géométrie variable quand on dirige une entreprise, y compris un club de foot.

Raisonnement par l’absurde

Une fois encore, on peut entendre le besoin de communiquer entre les divers acteurs du jeu ou le sentiment que le corps arbitral fonctionne en vase clos – qui a pourtant tendance à s’ouvrir avec de plus en plus de prises de paroles, de transparence et de mea culpa. Cependant, l’hypocrisie des prises de position contre l’arbitrage vide un peu l’indignation de sa légitimité. Faire porter le poids d’un foot français « qui va mal » sur les épaules des arbitres se révèle un procédé quelque peu malhonnête, surtout venant de présidents, dans leur ensemble, qui depuis Mediapro n’ont cessé de l’enfoncer, de prendre les mauvaises décisions et, par leur comportement, entretiennent un climat délétère autour de chaque rencontre.

Dans cet ordre d’idée, Olivier Létang pousse même son argumentaire jusqu’à l’absurde : « On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous. » La faute à qui ? Cette exigence d’ouverture était par ailleurs portée depuis des années par les divers diffuseurs qui essayaient en vain de faire comprendre qu’un match ne se résume pas aux seules 90 minutes, et que pour le vendre, il faut raconter une histoire. Quant à l’arbitrage, il ne relève pas du spectacle sportif, c’est aux joueurs d’en composer la beauté ou le niveau. La leçon n’est toujours pas retenue, et le bouc émissaire est toujours le même…

