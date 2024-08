Le copropriétaire de Caen est très motivé par l’arrivée de Kylian Mbappé

Capton n’a pas de coup de blues.

Coalition Capital, le fonds d’investissement de Kylian Mbappé, a racheté 80% des parts du Stade Malherbe de Caen cette semaine à Oaktree, et son nouveau collègue est déjà très content. Dans des propos rapportés par Ouest-France ce vendredi, Pierre-Antoine Capton est revenu sur l’arrivée du clan Mbappé dans l’actionnariat du club normand. « C’était une évidence, a commencé le producteur audiovisuel, qui confirme par ailleurs le départ d’Olivier Pickeu. Il y a un évidemment un effet Kylian, c’est le meilleur joueur du monde et un modèle pour tous. Mais il est un joueur du Real Madrid et il va être focalisé à 200% sur son nouveau club. Il aura forcément un avis et quand vous l’entendez parler de notre équipe, c’est assez fascinant, il est incroyable. »

Coalition Capital annonce la reprise des parts d'Oaktree dans le @SMCaen aux côtés de PAC Invest. #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 31, 2024

Et puis Capton a (beaucoup) romancé l’amour de Mbappé pour Malherbe : « Le club est la propriété d’un joueur qui a porté le maillot du club quand il était jeune, on ne peut pas faire mieux. […] Il n’y a jamais eu autant d’articles sur le Stade Malherbe : en Chine, sur France Inter ou Bloomberg, tout le monde connaît maintenant le SM Caen. »

Et Orelsan, c’est du pipi de chat ?

L'effet Mbappé se fait déjà sentir à Caen