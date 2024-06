Cristiano Ronaldo sera titulaire contre la Géorgie

Que les stadiers se préparent.

Le Portugal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 et Roberto Martínez est bien décidé à faire tourner son onze de départ face à la Géorgie, mercredi. Pourtant, en conférence de presse, le sélectionneur de la Seleção a annoncé que Cristiano Ronaldo serait bien titulaire. « Je peux dire que le capitaine sera dans le onze de départ, a expliqué le technicien catalan. À son arrivée (au rassemblement), il n’a joué qu’un match de préparation (contre l’Irlande, 3-0). Il a fait une grande saison, il a joué tous les matchs, cumulé beaucoup de minutes et pour continuer à être dans le rythme de la compétition, ce n’est pas bon de s’arrêter et ensuite de réactiver dans six jours. »

Il a également dévoilé que Diogo Costa gardera de nouveau les buts portugais. Lors de son passage sur le banc de la Belgique, Roberto Martínez avait effectué un large turn-over alors que la Belgique avait déjà composté son billet pour les huitièmes et devrait faire de même contre la Géorgie. De son côté, Cristiano Ronaldo, déjà passeur décisif face à la Turquie, va tenter d’enfin trouver le chemin des filets dans cette édition.

Khvicha Kvaratskhelia aura un maillot bien usé au moins.

