Pronostic Sénégal Côte d’Ivoire : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

Le Sénégal trop fort pour la Côte d’Ivoire

Le tenant du titre Sénégalais est pour le moment l’équipe qui a fait la plus forte impression durant cette édition, avec 3 victoires sans trembler contre la Gambie (3-0), le Cameroun (3-1) et la Guinée (0-2). Leur première place aurait pu leur permettre d’affronter un adversaire plus faible, mais le Sénégal a finalement hérité du pays organisateur, la Côte d’Ivoire. Pour les battre et poursuivre leur belle CAN, il pourra compter sur des joueurs en forme comme l’ancien strasbourgeois Habib Diallo, buteur contre le Cameroun, tout comme le marseillais Ismaila Sarr et l’ancien des Reds Sadio Mané. Le jeune milieu de terrain de Metz Lamine Camara est également en vue, lui qui a inscrit un doublé lors de la première journée contre la Gambie. Le secteur défensif est aussi bien garni, avec des garçons comme Koulibaly (ex-Naples), le portier Edouard Mendy (ex-Chelsea), ou encore le monégasque Jakobs.

La victoire lors du match d’ouverture contre la Guinée Bissau (2-0) a permis aux Ivoiriens d’obtenir un ticket pour les phases finales en terminant parmi les meilleurs 3èmes. Car en effet, le pays organisateur s’est complètement écroulé contre le Nigéria (0-1) et surtout contre la Guinée Equatoriale (4-0). Pourtant, l’effectif est très complet au premier abord, avec un duo défensif composé de Diomandé (Sporting) et Ndicka (AS Rome), un milieu très intéressant où on retrouve Fofana (ex-Lens), Sangaré (Nottingham) et Kessié (ex-Barça), et du choix en attaque avec Bamba (ex-Lille), Pepe (ex-Arsenal), Kouamé (Fiorentina), Krasso (ex-St Etienne) ou encore Boga (Nice). Malgré tout, cette équipe semble rongée par la pression en tant que pays organisateur et aurait du sortir dès les poules au vu de ses performances compliquées, contrairement au Sénégal qui veut aller au bout pour la deuxième fois de suite et qui semble bien parti pour.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

