Revivez la victoire du Barça face à la Sociedad en Coupe du Roi

Mi-temps !

0-0 entre le Barça et la Real Sociedad, réduite à 10. Heureusement qu’on a eu Dembouz pour nous faire vibrer un peu car sinon c’était calme cette première période. Promis, ça devrait être mieux au retour des vestiaires. Je vais manger un truc et on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période.