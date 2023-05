Le Barça battu par la Real Sociedad

FC Barcelone 1 – 2 Real Sociedad

Buts : Lewandowski (90e) pour les Blaugranas // Merino (5e) et Sorloth (72e) pour les Txuri-Urdins

Les Barcelonais ne sont pas revenus des festivités organisées pour le titre.

Le Barça, déjà sacré champion lors de la précédente journée et invaincu à domicile, recevait la Real Sociedad qui se devait de ramener un bon résultat de Catalogne pour conforter sa quatrième place, synonyme de Ligue des champions. C’est chose faite, après s’être imposés avec l’art et la manière, les hommes d’Imanol Alguacil ont vaincu le record d’invincibilité à domicile du champion d’Espagne et relèguent leur poursuivant, Villarreal, à cinq longueurs à trois journées de la fin.

Il ne fallait pas arriver en retard au stade ce samedi soir, la Real Sociedad est venue cueillir à froid des Barcelonais déconcentrés, en particulier Jules Koundé, coupable d’un excès de zèle dans son camp et permettant au géant norvégien Alexander Sorloth de décaler parfaitement Mikel Merino pour lancer les hostilités (0-1, 5e). Après un premier quart d’heure passé à courir après le ballon, les hommes de Xavi sont enfin entrés dans le match et ont tenté de porter le danger sur la cage d’Alex Remiro. À l’image de Robert Lewandowski, loupant son coup de casque après un centre millimétré de Raphinha (27e). Ousmane Dembélé s’est lui aussi employé pour tenter de déséquilibrer le bloc txuri-urdin, mais a manqué de réalisme, à l’instar de sa frappe bien stoppée par Alex Remiro (21e).

La seconde période a été à l’image de la première, la Real tentant de gérer son avance face à un Barça timoré ne parvenant pas à conclure ses actions dans un premier temps, comme sur cette tête de Dembélé (57e). Le Barça a poussé, sans trouver la faille, contrairement à Sorloth qui a hérité d’un excellent travail de Martin Zubimendi pour envoyer sur orbite Take Kubo, à la conclusion de près (0-2, 72e). Un bon coup pour la Real, qui a encaissé un but de Lewandowski, auteur d’une tête surpuissante après un centre millimétré de Ferran Torres, sans conséquence (1-2, 90e).

Opération Ligue des champions menée avec succès

FC Barcelona (4-3-3) : Ter Stegen – Balde, Koundé (Alonso, 46e), Christensen, Alba – Kessie (Fati, 63e), Busquets (Eric Garcia, 84e), De Jong – Raphinha (Torres, 63e), Lewandowski, Dembélé (Torre, 86e). Entraîneur : Xavi Hernandez.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Elustondo, Zubeldia (Pacheco, 81e), Le Normand, Rico – Zubimendi, Merino, Illarramendi (Gorosabel, 58e) – Cho (Kubo, 58e), Sorloth (Fernandez, 81e), Barrenetxea (Marin, 73e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

