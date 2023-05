Pronostic Barcelone Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone fête son titre face à la Real Sociedad

En s’imposant dans le derby face à l’Espanyol (2-4) le week-end dernier, le FC Barcelone a décroché son 27e titre en Liga, 4 ans après le dernier obtenu. Ce trophée est venu récompenser le travail réalisé par Xavi depuis son arrivée. Produit du club, l’ancien milieu de terrain a imposé sa patte sur le jeu de sa formation. Lors des 4 prochaines journées, le club catalan va vouloir célébrer ce titre avec ses supporters. Ce dimanche, le Camp Nou sera plein pour voir les nouveaux champions affronter une équipe de la Real Sociedad, 4e. Victorieux de ses 3 derniers matchs, le club catalan ne devrait pas galvauder cette fin d’exercice et jouer le coup à fond pour récolter le maximum de points. De plus, certains joueurs vont devoir marquer des points pour conserver leur place dans l’effectif barcelonais, car désormais, les Blaugrana doivent bâtir une équipe compétitive sur la scène européenne. En signant un doublé face à l’Espanyol, Robert Lewandowski a pris de l’avance en tête du classement des buteurs avec 4 réalisations de plus que Karim Benzema. Il a marqué 4 buts sur les 4 derniers matchs et voudra aller chercher le titre de Pichichi.

De son côté, la Real Sociedad est bien placée pour décrocher une place en Ligue des champions, puisqu’elle occupe la 4e place avec 5 points de plus que Villarreal à 4 journées de la fin. Après ce déplacement compliqué au Camp Nou, le club basque affrontera successivement Almeria, l’Atlético de Madrid et le FC Séville. Ce calendrier démentiel pourrait permettre le retour de Villarreal qui fera face à une adversité nettement moins compliquée. La Real a réalisé une très mauvaise opération la semaine passée en signant un nul à domicile contre Gérone (2-2). Bien entrés dans leur match, les Basques ont pris les devants grâce aux deux stars de l’équipe, Oyarzabal et David Silva, mais se sont ensuite fait surprendre par la réaction des partenaires de Stuani. De plus et de mauvais augure, la formation de San Sebastian n’est pas au mieux loin de ses bases avec un seul succès obtenu lors des 6 derniers déplacements, sur la pelouse d’une formation d’Osasuna qui était alors tournée vers sa finale de la Copa del Rey. Pour fêter brillamment leur titre, les joueurs barcelonais vont vouloir s’imposer dans cette affiche face à une Real Sociedad en difficultés à l’extérieur.

Le FC Barcelone facile face à la Real Sociedad